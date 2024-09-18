Антимигрантский рейд в Истре: выявлено 75 нелегалов

В результате полицейского рейда в подмосковной Истре были выявлены 75 нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья, проживавших в одном из местных общежитий. Об говорится в сообщении министерства внутренних дел РФ.

Как уточняется, при проверке по информационным учетным базам приезжих из Узбекистана все они оказались нарушителями правил въезда и пребывания в РФ.

В отношении иностранцев составлены административные протоколы по ст. 18.8 и ст. 18.9 КоАП РФ, а также наложены штрафы в размере 5 тысяч рублей. Также принято решение об административном выдворении 28 нарушителей за пределы страны.

По подозрению в организации незаконной миграции задержан 51-летний уроженец Самарской области, временно проживающий в Подмосковье. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Светлана Антонова

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