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Среда, 18 сентября 2024, 17:26 мск

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Число погибших после стрельбы у офиса Wildberries увеличилось

Число погибших в результате стрельбы около московского офиса Wildberries увеличилось до двух, передает информационные агентства со ссылкой на представителей компании. Как сообщается от ранений скончался охранник.

Агентству «Интерфакс» эту информацию подтвердили и в правоохранительных органах.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня около офиса Wildberries произошла стрельба, в результате которой первоначально погиб один человек и ещё трое получили ранения. В компании утверждают, что огонь открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам.

Со своей стороны Владислав Бакальчук заявил, что приехал со своей командой заранее запланированные переговоры, но по ним была открыта стрельба.

Москва, Светлана Антонова

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