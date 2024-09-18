Конфликт вокруг Wildberries перерос в вооруженную стычку: после стрельбы у офиса компании один человек погиб и трое ранены

Сегодня около входа в офис Wildberries в центре Москвы произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, один человек погиб и ещё трое, в том числе двое сотрудников полиции, получили ранения, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников РИА «Новости», около 30 человек доставили в полицию после конфликта у офиса Wildberries. В настоящее время идут разбирательства.

Совладелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что офис компании пыталась захватить группа людей под руководством ее мужа Владислава Бакальчука, а также Сергея Ануфриева и Владимира Бакина.

«Прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», – заявила Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале, опровергнув версию своего мужа о якобы запланированных переговорах, на которые «приехала вооруженная группа».

Её муж Владислав Бакальчук привел другую версию случившегося. По его словам, сегодня в 12 часов должна была состояться встреча с руководством объединенной компании РВБ, о которой участники были уведомлены заранее. «Но то, что произошло дальше, вышло за рамки любых ожиданий. Я знал, что возможны провокации, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны. Охрана БЦ отказала в пропуске меня и моих коллег, используя нелепые оправдания, как будто мы какие-то «непонятные люди в гражданском», несмотря на присутствие сотрудников полиции», – утверждает Владислав Бакальчук.

По его словам, «никто не мог представить, что начнется стрельба. Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции». «Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries. В тот момент началась настоящая паника, повсюду был дым, люди пытались укрыться. Мои коллеги, пришедшие со мной, были ранены. Это не перестрелка, как пытается представить руководство РВБ. Это был настоящий расстрел», – заявил он.

«На данный момент я дал показания полиции и готов оказать полное содействие следствию. Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона. Жду, что справедливость восторжествует», – подчеркнул Владислав Бакальчук.

Как сообщал «Новый День», публичный скандал вокруг Wildberries и Russ Outdoor разгорелся в конце июля, когда глава Чечни Рамзан Кадыров публично поддержал Владислава Бакальчука, заявив, что в отношении Wildberries ведется «наглый рейдерский захват». «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев. «Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес. По моему поручению вопросом займётся мой дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов», – подчеркнул Кадыров.

Напомним, компания Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называли депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева, была в центре громкого скандала при рассмотрении в парламенте законопроекта о наружной рекламе, который давал преференции компании «единоросса». Парламентарии называли такие документы «позором» Госдумы.

Скандал вокруг Wildberries и Russ Outdoor спровоцировал также конфликт в семье основного владельца маркетплейса Татьяны Бакальчук. Предпринимательница направила в суд иск о расторжении брака со своим супругом.

Москва, Светлана Антонова

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