Бывший замминистра обороны РФ Иванов и его подельник Бородин останутся под стражей

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве в особо крупном размере.
Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, экс-чиновник останется под стражей до 23 декабря. На такой же срок суд продлил арест его предполагаемому соучастнику – бизнесмену Сергею Бородину.
По версии следствия, Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его подельник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Сообщалось, что общая сумма незаконного вознаграждения составила порядка 1 млрд рублей.
Москва, Анастасия Смирнова
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