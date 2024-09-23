Банк России продлил валютные ограничения

Банк России продлил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Как говорится в сообщении регулятора, мера будет действовать с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года включительно.

В ЦБ пояснили, что граждане России и физические лица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.

Вместе с тем сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов – за месяц не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу на дату получения банком поручения об операции.

Физические лица – нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

При этом сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, уточнили в Центробанке РФ.

Москва, Светлана Антонова

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