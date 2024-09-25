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Среда, 25 сентября 2024, 18:10 мск

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Банк России предупредил о потенциале дальнейшего роста кредитных ставок

Потенциал повышения депозитных и кредитных ставок с учетом лагов влияния денежно-кредитной политики (ДКП) еще не исчерпан. Об этом говорится в резюме по итогам сентябрьского заседания совета директоров Банка России, когда была повышена ключевая ставка до 19 процентов годовых.

В обсуждениях отмечалось, что подстройка кредитного рынка к изменению ДКП продолжится в ближайшие кварталы. «Для устойчивого снижения инфляции необходимо более существенное замедление роста общего кредитного портфеля», – подчеркивается в сообщении Центробанка.

«Снижение темпов роста кредитования происходит слишком медленно, а требуемого усиления сберегательной активности не наблюдается. Это может говорить о недостаточной жесткости денежно-кредитных условий. По мнению участников обсуждения, необходим дополнительный импульс со стороны денежно-кредитной политики для усиления сберегательной активности, замедления роста кредитования и формирования устойчивого дезинфляционного тренда», – отмечает в резюме по итогам совет директоров банка России.

При этом в Центробанке уточнили, что при выборе формулировки сигнала о будущей направленности ДКП в итоговом заявлении исходил из того, что новое повышение ставки высоковероятно.

Москва, Анастасия Смирнова

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