Иностранцам ужесточат правила получения упрощенного разрешения на временное проживание в России

Госдума планирует ужесточить правила получения иностранцами упрощенного разрешения на временное проживание в России. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, внесена поправка, согласно которой оформление ВНЖ будет возможно только после трех лет проживания в браке с гражданином РФ.

«Госдума шаг за шагом разгребает накопившиеся проблемы в миграционной сфере. Внесли поправки к принятому в первом чтении законопроекту: изначально предлагалось выдавать разрешение иностранному гражданину на временное проживание в нашей стране в упрощенном порядка спустя два года брака с гражданином РФ. Правильно минимальный срок нахождения в браке сделать не менее трех лет», – пояснил Володин, подчеркнув, что только по истечении этого срока можно будет претендовать на получение разрешения на временное проживание вне квоты.

Спикер Госдумы также сообщил, что внесена и вторая поправка, которая направлена на борьбу с фиктивным отцовством. «Предлагается установить, что получить вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак возможно будет только спустя три года с момента совместного проживания или ведения хозяйства», – уточнил Володин.

По его мнению, после внесения изменений «заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином российского гражданства». При этом глава нижней палаты парламента привел данные МВД, согласно которым с 2021 года по настоящее время было заключено 4300 браков с целью получения миграционного статуса.

Ранее сегодня МВД России сообщило, что выявлено порядка 14 тысяч мигрантов с языковыми сертификатами, но не владеющими русским языком. Им откажут в получении паспорта или вида на жительство.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube