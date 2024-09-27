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От стран НАТО останется «мокрое место»: Медведев разъяснил суть обновленной ядерной доктрины России

Фото: Минобороны РФ

От стран блока НАТО, где рассуждают о нанесении превентивного удара по России, останется «мокрое место». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя реакцию Запада на обновленную ядерную доктрину, которую на текущей неделе представил глава российского государства.

«Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку, когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место», – цитирует его слова ТАСС.

«Да, статья пятая (о взаимной помощи стран НАТО) Вашингтонского договора может быть и сработает, но государства этого уже не будет. Так что они должны отдавать отчет себе в том, что говорят», – подчеркнул Медведев.

Как сообщал «Новый День», на текущей неделе президент РФ объявил об изменениях в ядерной доктрине. По его словам, в обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. «Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства», – уточнил глава российского государства.

Как пояснил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти заявлением глава российского государства направил таким образом очередной сигнал для недружественных стран. «Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными», – подчеркнул представитель Кремля.

Москва, Светлана Антонова

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