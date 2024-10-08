Ответ будет мгновенным: Лавров заверил, что Западу аукнутся удары вглубь территории России

Россия автоматически приведет в действие ответные меры, если киевский режим с согласия Запада решится нанесли удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Эту тему мы перестали отслеживать с тех пор, как президент сказал, что мы будем делать, какие выводы мы сделаем, если такое решение будет принято», – отметил глава МИД в эфире Первого канала.

«Как только оно (решение) будет принято, если оно будет принято, мы об этом узнаем. И схема, о которой упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии», – подчеркнул Лавров, не уточнив, какая именно схема имеется в виду. Ранее глава государства говорил о разных вариантах ответа Москвы на такую агрессию.

Напомним, в конце сентября Путин анонсировал изменением в ядерной доктрине страны. По его словам, агрессия со стороны неядерного государства с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию.

Москва, Анастасия Смирнова

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