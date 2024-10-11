Банк России сообщил о сокращении внешнего долга страны

Внешний долг России на 1 октября снизился с начала 2024 года на $24,5 млрд и составил $293,4 млрд. Как следует из оценки Банка России, в процентном соотношении сокращение составило 7,7%.

«Динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов преимущественно по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», – пояснил Центробанк.

Согласно данным ЦБ, Банк России и банковский сектор нарастили долг почти на $7 млрд – с $94,7 млрд до $101,5 млрд. Заимствования органов госуправления сократились почти на $2 млрд – до $30,9 млрд, других секторов экономики – почти на $30 млрд до $160,9 млрд.

Москва, Светлана Антонова

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