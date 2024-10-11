российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 октября 2024, 17:31 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Банк России сообщил о сокращении внешнего долга страны

Внешний долг России на 1 октября снизился с начала 2024 года на $24,5 млрд и составил $293,4 млрд. Как следует из оценки Банка России, в процентном соотношении сокращение составило 7,7%.

«Динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов преимущественно по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», – пояснил Центробанк.

Согласно данным ЦБ, Банк России и банковский сектор нарастили долг почти на $7 млрд – с $94,7 млрд до $101,5 млрд. Заимствования органов госуправления сократились почти на $2 млрд – до $30,9 млрд, других секторов экономики – почти на $30 млрд до $160,9 млрд.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Российские банки обязали вносить реквизиты мошенников в свои системы за два часа / Банк России отменил ограничения по стоимости ипотеки / «С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие…» Глава «Северстали» высказал недовольство политикой Банка России / Рубль опять ослабляют: Центробанк поднял курсы доллара и евро / В России резко вырос средний срок ипотечного кредита / Центробанк сообщил о сокращении внешнего долга России / Ипотечный стандарт Банка России станет обязательным / Банк ВТБ допустил ключевую ставку выше 20%

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,