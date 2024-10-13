Российские войска остановили попытку прорыва ВСУ через госграницу в Курской области

За последние сутки российские войска отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Зелёный Шлях, Нижний Клин и Покровский, а также пресекли новую попытку прорваться через госграницу РФ в направлении Нового Пути.

Как говорится в сводке министерства обороны РФ, в результате боев на этом участке ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными. При этом уничтожены три танка, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

В то же время подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ вблизи Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Толстого Луга и Плёхово.

Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 13-ти бригад ВСУ в районах 19-ти населенных пунктов Курской области. При этом оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения резервов противника в Сумской области.

В итоге за сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, в том числе семь танков, из них два танка «Leopard» немецкого производства, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства, два миномета и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22600 военнослужащих, 157 танков, 909 боевых бронированных машин, 619 автомобилей, 186 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники и 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе американского производства.

Курск, Анастасия Смирнова

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