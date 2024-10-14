Банк России готовится к повышению ключевой ставки

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора, которое намечено на 25 октября. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

«Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании», – сказал он (цитата по «Прайм»), отметив, что регулятор также готовится представить обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз.

«Устойчивые темпы роста цен, исходя из картины сентября, сохраняются на высоком уровне и значимых указаний на то, чтобы они замедлялись пока не видно», – уточнил Заботкин (цитата по ТАСС).

«Мы наш среднесрочный прогноз будем уточнять с учетом всех дополнительных вводных, которые получены с июля, как в части данных, так и в части решений по другим направлениям экономической политики, в том числе тарифным, и с учетом этого будем уточнять, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели вблизи 4%», – пояснил Заботкин, отвечая на вопрос о том, может ли ЦБ пересмотреть прогноз по инфляции на 2025 год в свете предложенной кабмином в следующем году индексации тарифов ЖКХ.

Согласно социально-экономическому прогнозу Минэкономразвития России, рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля 2025 года составит 11,9%.

Текущий среднесрочный прогноз Банка России исходит из того, что инфляция по итогам 2025 года будет в коридоре 4-4,5%.

Напомним, на последнем заседании совета директоров ЦБ ставка была увеличена до 19% годовых.

Москва, Светлана Антонова

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