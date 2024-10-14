Володин анонсировал принятие важного закона о противодействии нелегальной миграции

На текущей неделе Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект об усилении ответственности за организацию незаконной миграции. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, наказание предлагается ужесточить до 15 лет лишения свободы.

«Если же в совершении преступления участвуют чиновники, то в качестве дополнительного наказания они лишатся права занимать должности в органах власти до 10 лет», – уточнил он.

Володин обратил внимание, что из 879 осужденных в прошлом году за организацию незаконной миграции реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до одного года. «Принятие закона сделает невозможным условное наказание для таких преступников, а также назначение наказаний по минимальным срокам», – подчеркнул спикер Госдумы.

Вместе с тем, по его словам, «повышается уголовная ответственность за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет иностранных граждан – лишение свободы на срок до пяти лет.

«Кроме того, рассмотрим поправки в статью 63 Уголовного кодекса РФ о признании совершения преступления лицом, незаконно находящимся на территории нашей страны, обстоятельством, отягчающим наказание. Эти изменения станут серьезным препятствием на пути нелегальной миграции и тех, кто потворствует ее организации. Отделаться минимальным наказанием уже не получится», – заверил Володин.

Москва, Светлана Антонова

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