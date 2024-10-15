Льготы и лазейки для мигрантов: Госдума вызовет на ковер министра труда РФ

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил сделать официальный запрос в министерство труда и социальной защиты РФ по вопросам, связанным с трудовой миграцией. По его словам, ведомство должно обосновать список профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство в РФ в упрощенном порядке.

«Надо Министерству труда ознакомиться с перечнем профессий, по которым получают в упрощенном порядке вид на жительство. Почитайте этот перечень. А затем пригласим министра труда и социального развития – пускай он нам обоснует его», – подчеркнул Володин, обратив внимание, что ответственность за миграционные проблемы несет в первую очередь правительство.

«Люди как раз спрашивают: «А зачем вы по некоторым профессиям берете и приглашаете мигрантов? Мы что, сами не можем готовить врачей? У нас качество подготовки выше. Учителей? Также», – добавил он.

В этой связи Володин поручил комитету Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов запросить позицию Минтруда по вопросу регулирования отношений в рамках трудовой миграции. «Нам важно, чтобы Министерство труда высказало свою позицию, как они собираются в этой сфере наводить порядок, с тем чтобы была ответственность работодателей, чтобы все было прозрачно, чтобы не было такой ситуации, когда получают патент и потом колесят по всей стране: уже не разберешься, где он работает и работает ли вообще», – пояснил спикер Госдумы.

Отметим, что Госдума сегодня одобрила в окончательном чтении закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов, которые таким образом приобретают российское гражданство. Накануне Володин анонсировал принятие нескольких законодательных инициатив по миграционной проблеме.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube