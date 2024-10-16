«Будет повышаться…» Глава ВТБ озвучил прогноз по ключевой ставке ЦБ

Банк России до конца текущего года может повысить ключевую ставку до 21% с нынешнего уровня в 19%. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24». По его оценке, смягчение денежно-кредитной политики может начаться во второй половине 2025 года.

«Я думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Я не знаю на этом заседании или на следующем, но она может достигнуть уровня 21%. На наш взгляд, до конца года она такая и продержится», – сказал Костин.

При этом банкир полагает, что в первой половине 2025 года, скорее всего, будет достаточно жесткая денежно-кредитная политика. «Но мы рассчитываем, что все-таки, начиная со второго полугодия ставка постепенно может снижаться, как и собственно инфляция. По нашим прогнозам, в следующем году она может быть порядка 6% уже. И я думаю, что это хороший аргумент в пользу того, что и ставка должна все-таки как-то снижаться», – пояснил глава ВТБ.

Напомним, в настоящее время ключевая ставка повышена до 19% годовых. При этом Банк России допускает ее дальнейшее повышение, в том числе, на ближайшем заседании совета директоров 25 октября.

Стоит отметить, что ранее глава «Северстали» Алексей Мордашов заявлял, что повышение ключевой ставки тормозит развитие бизнеса, ведет к замедлению экономики и повышает инфляцию, против которой пытается бороться Банк России.

Вместе с тем аналитики обращают внимание, что в России ставки по корпоративным вкладам повысились до максимальных значений за последние десять лет. Бизнес привлекает все больше средств на депозиты, не пуская их в оборот. В таких условиях замедление экономического роста неизбежно.

Москва, Анастасия Смирнова

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