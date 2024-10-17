В Москве вынесен приговор бывшему главному наркологу России по делу о крупном мошенничестве

Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по резонансному делу о крупном мошенничестве, фигурантом которого является бывший внештатный главный нарколог России Евгений Брюн.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 850 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности в виде права занимать руководящие должности в государственных органах системы здравоохранения сроком на 2 года 6 месяцев.

Первоначально сообщалось, что Брюн и его сообщники, среди которых был также вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, обвинялись в хищении не менее 20 млн рублей столичного департамента здравоохранения через подконтрольные фирмы, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, путем поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам. В СМИ появлялась информация, что речь шла о закупке тестов на наркотики и алкоголь.

Как уточнили сегодня в прокуратуре Москвы, следствием было установлено, что Брюн совместно с Сергеем Копоровым, занимавшим с декабря 2017 года должность директора ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», начальником отдела по проведению торгов и закупок учреждения Людмилой Еременкиной, а также Сергеем Васильевым, Владимиром Якушевым и иными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с июля 2015 года по октябрь 2018 года путем обмана и злоупотребления доверием похитили свыше 137,4 млн рублей, принадлежащих Департаменту здравоохранения города Москвы и ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». Хищение совершено путем поставки из подконтрольных организаций медицинских изделий по необоснованно завышенным ценам.

Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, Якушев и Васильев совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами на сумму 224,9 млн рублей, в ходе которых в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению легализовали ранее похищенные 130 млн рублей.

Соучастникам Брюна также назначено наказание в виде реального лишения свободы. Все осужденные взяты под стражу в зале суда.

Москва, Светлана Антонова

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