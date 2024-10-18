Выше официальной инфляции: в Госдуме обратили внимание на значительный рост цен на продукты

В России сохраняются высокие темпы роста цен на социально-значимые продукты питания, подорожание которых в разы превышает официальную инфляцию. Как считает лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, нужны оперативные комплексные меры – не просто по сдерживанию, а по снижению цен.

«Вновь растут цены на основные продукты. Например, сливочное масло подорожало почти на 10%. Так считает Росстат, а граждане в обращениях указывают на еще бОльший рост. Есть объективные причины для подорожания. В том числе политика ЦБ с драконовским повышением ключевой ставки. Деньги для производства дорожают, бизнес перекладывает расходы на потребителей. Но есть и спекулятивные факторы. Например, на минувшей неделе глава ФАС заметил, что средняя наценка на хлеб в супермаркетах – 60%, доходит и до 100% и выше», – пояснил политик, обратив также внимание на данные «Руспродсоюза», согласно которым средняя наценка на сливочное масло составляет более 70%.

«Росстат рапортует о годовой инфляции за сентябрь в 8,6%. По независимым оценкам, потребительская инфляция как минимум вдвое выше. Недавно я провел опрос в своем телеграм-канале, почти 11 тысяч человек приняли участие. Так вот, 46% оценили свою личную годовую инфляцию в 30%, еще 34% – в 20%», – подчеркнул Миронов.

По его оценке, ситуацию способен исправить закон об снижении налога на добавленную стоимость и ограничении торговых наценок на основные продукты, проект которого уже внесен в Госдуму. «Чтобы оптовики могли прибавлять к отпускной цене производителя не более 5%, розничные магазины – не более 15%. При этом наценки на хлеб нужно вообще отменить», – заявил лидер «эсеров».

Москва, Светлана Антонова

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