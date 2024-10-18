Что будет с ключевой ставкой ЦБ? Прогноз эксперта

Банк России на ближайшем заседании совета директоров 25 октября с высокой долей вероятности повысит ключевую ставку на один процентный пункт до 20% годовых, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев. В комментарии РИА «Новый День» эксперт пояснил, что поводов для этого предостаточно.

«Статистика по инфляция неутешительная. Цены продолжают расти. Кроме того, потребительское и корпоративное кредитование увеличивается, и это дополнительно стимулирует рост инфляции. На прошлом заседании ЦБ не оставил ставку, а поднял до 19% в связи с высокой инфляцией в августе. В сентябре инфляция не замедлилась, а наоборот инфляционные ожидания выросли», – отметил Алиев.

По его оценке, в связи с совокупностью данных факторов, высоко вероятно, что Центробанк повысит ставку на 1% до 20% для достижения цели по инфляции в 4% – других монетарных инструментов и вариантов у ЦБ нет.

«Однако сложившаяся ситуация подсказывает, что монетарными инструментами замедлить рост цен будет сложно», – добавил Алиев.

Москва, Анастасия Смирнова

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