За минувшие сутки в Курской области российские войска отразили семь контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорвали четыре попытки контратак ВСУ в направлении Александрии, Дарьино и Плёхово.

Как следует из сводки министерства обороны РФ, на этих участках ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными. При этом были уничтожены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

В то же время подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ около Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.

Одновременно ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 13-ти бригад ВСУ в районах 23-х населенных пунктов Курской области.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.

В целом за сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены семь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий, из них пять самоходных артиллерийских установок «Paladin», три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 27530 военнослужащих, 177 танков, 106 бронетранспортеров, 1020 боевых бронированных машин, 710 автомобилей, 236 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой техники и артиллерии, в том числе пусковые установки реактивных систем залпового огня иностранного производства.

Курск, Светлана Антонова

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