Воровали продукты: СК завершил следствие о крупном мошенничестве при организации питания в армии

Следственный комитет России сообщил о завершении следственных действия по уголовному делу о многомиллионном хищении продуктов питания сотрудниками ООО «РБЕ «Филиал Поволжье». Как говорится в сообщении ведомства, речь идет об ущербе на сумму более 20 млн рублей.

Как выяснили военные следственные органы махинациями занималась организованная группа, в том числе сотрудники ООО «РБЕ «Филиал Поволжье». Фигурантами стали Ирина Семина, Нина Крупеня, Константин Барминский и Владимир Раков, которые обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что в июле 2023 года между Минобороны России и ООО «РБЕ «Филиал Поволжье» в рамках государственного оборонного заказа заключен государственный контракт на сумму более 200 миллионов рублей по организации питания военнослужащих во Владивостоке.

В период с ноября 2023 года по апрель 2024 года сотрудники ООО «РБЕ «Филиал Поволжье» с привлечением к своей преступной деятельности Ракова осуществили хищение продуктов питания на сумму свыше 20 миллионов рублей путем завышения количества питающихся в столовых военнослужащих, организовав в дальнейшем реализацию похищенного через торговые точки Владивостока.

Как пояснили в СК, после ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Стоит отметить, что подобные махинации проворачивал в Хабаровском крае бывший управляющий столовыми АО «Военторг-Восток» Рамазан Саидов. В конце сентября сообщалось о возбуждении против него уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Москва, Анастасия Смирнова

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