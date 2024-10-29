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Вторник, 29 октября 2024, 19:11 мск

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Работодателям увеличили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов

Госдума приняла во втором и окончательном чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают штрафы для работодателей за неисполнение обязанностей по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также за отказ в приеме их на работу в пределах квоты.

Для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Москва, Светлана Антонова

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