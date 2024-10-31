Набиуллина предупредила о сильных изменениях ключевой ставки

Достижение результатов по снижению инфляции до 4% требует более сильных изменений ключевой ставки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, а также по экономической политике.

«Она (ключевая ставка) действенна, как и раньше. Механика ее воздействия на инфляцию не изменилась, но ее эффекты размыты влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для того, чтобы достичь требуемого результата», – считает Набиуллина.

При этом глава ЦБ заявила, что мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, является заблуждением. «Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике», – утверждает она (цитата по «Прайм»).

«Да, процентные расходы растут у компаний, но процентные расходы, мы проанализировали… 300 тысяч предприятий, в среднем в расходах компании это до 5%... затрат. Но от инфляции растут затраты компаний гораздо больше, потому что они вынуждены переплачивать за материалы, за сырье, за оборудование. Именно инфляция высокая, если с ней не бороться, является двигателем этого, а не процентные расходы. Да, они растут, но это не самый важный фактор, который определяет рост инфляции», – полагает Набиуллина, отметив, что есть компании, которые меньше полагаются на кредиты, более активно инвестируют свою прибыль.

Глава Банка России также предостерегла правительство РФ от расширения льготных кредитных программ. Увеличить производство снижением ставок не получится, считает Набиуллина.

«Есть понятное искушение сейчас расширить льготное кредитование в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики. Мы уверены, что сейчас не получится увеличить производство путем низких кредитных ставок. Это можно сделать, только когда в экономике есть свободный ресурс, мы это сделали в пандемию», – сказала Набиуллина.

Напомним, 25 октября совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21% годовых. Следующее решение об ее уровне будет приниматься 20 декабря.

Москва, Светлана Антонова

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