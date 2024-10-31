В Кремле заметили «изрядную нервозность» Киева

Киевский режим начинает проявлять «изрядную нервозность» на фоне динамики на фронтах специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «динамика на фронтах вполне понятна и очевидна» и «на фоне этой динамики, конечно, киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность». «Ее все хорошо видят. И у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют», – сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время Песков обратил внимание, что сейчас все усилия Киева, включающие запросы на поставку различных вооружений, сводятся к максимальному затягиванию стран Запада в конфликт.

«Судя по всему, все планы мира, все планы победы – секретные, не секретные – они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью, по уши в войну страны Запада – и узаконить это», – пояснил пресс-секретарь президента РФ, комментируя информацию о запросе Украины на поставку ракет «Томагавк», данные о котором раскрыла американская пресса.

Москва, Анастасия Смирнова

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