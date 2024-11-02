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Суббота, 2 ноября 2024, 15:15 мск

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Потери ВСУ в Курской области превысили 29 тысяч боевиков

Архив. Фото: Минобороны РФ

В Курской области российские войска продолжили наступление. Как сообщает министерство обороны РФ, за минувшие сутки в ходе боев противник потерял порядка 250 военнослужащих, а с начала вторжения – более 29 тысяч боевиков.

Подразделения группировки войск «Север» ведут наступательные действия, в ходе которых было поражение формированиям десяти бригад ВСУ около Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.

При этом отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка и Новоивановка, а также сорваны попытки атак ВСУ вблизи Дарьино и Леонидово. В ходе боев на этом участке ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 13-ти бригад ВСУ в районах почти 20 населенных пунктов в Курской области. В то же время оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения резервов противника в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, миномет и три автомобиля. Семь военнослужащих противника сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29100 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1063 боевые бронированные машины, 780 автомобилей, 255 артиллерийских орудий, а также десятки другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

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