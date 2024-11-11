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Понедельник, 11 ноября 2024, 17:09 мск

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Биржевая стоимость бензина Аи-92 опять превысила 60 тысяч рублей за тонну

Котировки бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь превысила 60 тысяч рублей за тонну, поднявшись до октябрьского уровня.

По территориальному индексу Европейской части России этот вид автомобильного топлива подорожал до 60 049 рублей за тонну, уточняет «Прайм».

Кроме того, в понедельник продолжил дорожать и бензин Аи-95: за день его стоимость выросла на 0,47% – до 62 069 рублей за тонну.

Также поднялась цена на зимнее и летнее дизельное топливо до 72 563 рублей и до 60 112 рублей за тонну, соответственно. При этом цена на межсезонное топливо опустилась на до 58 503 рублей за тонну.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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