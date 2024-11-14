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Четверг, 14 ноября 2024, 18:50 мск

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В Подмосковье задержан глава регионального фонда капитального ремонта

Руководитель фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов задержан по подозрению в получении особо крупной взятки. В ближайшее врем будет принято решение о его аресте, передает ТАСС.

В Тверском уде Москвы уже получили ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Николова, который обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Николов возглавляет фонд с 2017 года. Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 1,4 млрд рублей, что на 89% больше прошлогоднего уровня.

Напомним, в июле текущего года был отправлен под стражу по делу о взятке заместитель Николова Мстислав Дымнич. Агентство уточняет, что он дал признательные показания по этому уголовному делу и сотрудничает со следствием.

Москва, Светлана Антонова

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