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Среда, 20 ноября 2024, 14:35 мск

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Песков прокомментировал сообщения о возможном авиаударе по Киеву

Якобы возможный авиаудар по Киеву, о котором предупредило посольство США на Украине, связан с ходом специальной военной операции и относится к исключительной прерогативе министерства обороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Эта тема, которая не входит в нашу компетенцию, все-таки это касается, непосредственно, хода СВО, и этот вопрос относится исключительно к прерогативе министерства обороны», – сказал Песков, слова которого цитирует РИА «Новости».

Ранее посольство США на Украине сообщило о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября.

Москва, Светлана Антонова

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