В ЕС обсудят 15-й пакет санкций против России

Постоянные представители государств-членов ЕС готовятся обсудить очередной 15-й пакет санкций против России, включая экономические и персональные ограничения. Об этом говорится в повестке заседания.

«Решение Совета, исполнительное решение об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции). Решение и регламент Совета по ограничительным мерам в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические санкции – ред.). Обмен мнениями», – говорится в документе, который приводит «Прайм».

С начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Евросоюз ввел 14 пакетов санкций против России. Ранее сообщалось, что новые рестрикции будут направлены против российского экспорта энергоносителей. В западной прессе появлялась информация, что Еврокомиссия обеспокоена, что в текущем году страны ЕС увеличили закупки сжиженного газа из РФ.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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