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Понедельник, 2 декабря 2024, 15:01 мск

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В Кремле оценили вероятность переговоров по Украине

В Кремле допускают возможность переговоров по урегулированию украинского конфликта в 2025 году. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в любом случае главное для Москвы обеспечить собственные интересы и добиться поставленных целей.

«Все будет зависеть от того, как будут развиваться события, но для нас главное – добиться тех целей, которые поставлены», – отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС), комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая допустила проведение переговоров по Украине в 2025 году.

«Мы продолжаем специальную военную операцию. Ситуация на фронтах хорошо известна. И мы намерены в любом случае обеспечить наши собственные интересы», – подчеркнул Песков.

Москва, Светлана Антонова

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