«Дестабилизирующий шаг»: МИД России выразил озабоченность по поводу пересмотра безъядерного статуса Украины

МИД России выразил озабоченность по поводу высказываний представителей киевского режима, которые могут трактоваться как заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины. В заявлении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что это явно дестабилизирующий шаг.

«Подобный дестабилизирующий шаг противоречил бы обязательствам Украины по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности. Не брезгует киевская клика и «ядерным шантажом», в ультимативном плане пробрасывая идею о том, что Украина должна быть либо в Североатлантическом альянсе, либо с ядерным оружием», – подчеркнул МИД России.

В российском ведомстве также обратили внимание на высказывания некоторых западных политиков и чиновников, предлагающих вернуть ядерное оружие Киеву.

«В случае если киевскому режиму действительно будет передано ядерное оружие, то это будет прямым нарушением всех обязательств по ДНЯО со стороны тех, кто осмелится это сделать. Разумеется, Москва не намерена допустить ни один из этих сценариев. Для нашей страны обретение киевским режимом ядерного оружия категорически неприемлемо», – подчеркивается в заявлении МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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