российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 декабря 2024, 15:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Онлайн-банкинг и переводы: мошенники похитили у россиян за три месяца 9,3 млрд рублей

Российские банки отчитались о хищении злоумышленниками 9,3 млрд рублей в третьем квартале текущего года. Как говорится в материалах Центробанка, чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт.

В то же время регулятор отметил, что противодействие мошенникам приносит результат. «В июле – сентябре 2024 года банки отразили 16,1 млн атак кибермошенников на счета клиентов и предотвратили хищение 4,9 трлн рублей. Объем спасенных сбережений в 3 раза больше, чем годом ранее», – уточнил ЦБ.

Вместе с тем в третьем квартале Банк России инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 42,1 тысячи телефонных номеров злоумышленников.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Неожиданно: курс доллара опустился ниже 100 рублей / ЦБ РФ предсказал сохранение «жесткой ситуации» на рынке труда в 2025 году / В ЦБ призвали не ждать снижения ключевой ставки в 2025 году / Российские банки снова готовятся получить рекордную прибыль / Центробанк укрепил рубль / Краткосрочный эффект: Центробанк ещё сильнее понизил курсы основных валют / «Это не призыв…» Путин поручил правительству и Банку России скоординировать борьбу с инфляцией / «Мы дали сигнал»: Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки в декабре

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,