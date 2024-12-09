Онлайн-банкинг и переводы: мошенники похитили у россиян за три месяца 9,3 млрд рублей

Российские банки отчитались о хищении злоумышленниками 9,3 млрд рублей в третьем квартале текущего года. Как говорится в материалах Центробанка, чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт.

В то же время регулятор отметил, что противодействие мошенникам приносит результат. «В июле – сентябре 2024 года банки отразили 16,1 млн атак кибермошенников на счета клиентов и предотвратили хищение 4,9 трлн рублей. Объем спасенных сбережений в 3 раза больше, чем годом ранее», – уточнил ЦБ.

Вместе с тем в третьем квартале Банк России инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 42,1 тысячи телефонных номеров злоумышленников.

Москва, Светлана Антонова

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