Зеленский отверг мирные инициативы Будапешта о рождественском перемирии и обмене пленными, – подтвердил глава МИД Венгрии

Владимир Зеленский отверг мирные инициативы Будапешта о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной. Это подтвердил глава МИД Венгрии Петер Сиярто в телефонном разговоре с шефом российской дипломатии Сергеем Лавровым. Об этом сегодня официально сообщает министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве уточнили, что разговор состоялся еще накануне. Стороны подтвердили приверженность к урегулированию конфликта. При этом Сиярто сообщил, что «предложение Венгрии о временном прекращении огня на «украинском фронте» и масштабном обмене пленными было отвергнуто Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима».

Лавров со своей стороны отметил, что это далеко не первый случай, когда инициативы искренне заинтересованных в мире государств, включая Венгрию и Турцию, носящие гуманитарный характер, а также нацеленные на организацию бесперебойных поставок продовольствия по Черному морю и обеспечение безопасности АЭС, отвергаются Киевом вопреки подававшимся им же сигналам.

Москва, Светлана Антонова

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