российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 декабря 2024, 19:42 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Зеленский отверг мирные инициативы Будапешта о рождественском перемирии и обмене пленными, – подтвердил глава МИД Венгрии

Фото: администрация Зеленского

Владимир Зеленский отверг мирные инициативы Будапешта о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной. Это подтвердил глава МИД Венгрии Петер Сиярто в телефонном разговоре с шефом российской дипломатии Сергеем Лавровым. Об этом сегодня официально сообщает министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве уточнили, что разговор состоялся еще накануне. Стороны подтвердили приверженность к урегулированию конфликта. При этом Сиярто сообщил, что «предложение Венгрии о временном прекращении огня на «украинском фронте» и масштабном обмене пленными было отвергнуто Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима».

Лавров со своей стороны отметил, что это далеко не первый случай, когда инициативы искренне заинтересованных в мире государств, включая Венгрию и Турцию, носящие гуманитарный характер, а также нацеленные на организацию бесперебойных поставок продовольствия по Черному морю и обеспечение безопасности АЭС, отвергаются Киевом вопреки подававшимся им же сигналам.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Трамп назвал глупостью дальнобойные удары по России и намекнул о своем «рычаге» давления на Москву / Спикера Госдумы приговорили на Украине к 15 годам колонии / Российские бойцы закрепились на западном берегу Оскола под Купянском / Кремль поддержал мирные идеи Орбана: в посольство Венгрии переданы списки на обмен пленными с Украиной / Армия России взяла под контроль Новоивановку в Курской области / Премьер Словакии призвал к нормализации отношений с Россией и допустил раздел Украины / Минобороны РФ раскрыло подробности ракетной атаки по Таганрогу: есть пострадавшие / Российская армия освободила два села в Курской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Украина,