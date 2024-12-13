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Экс-губернатор обвиняется в получении взяток на 250 млн рублей

Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов обвиняется в получении взяток на общую сумму 250 млн рублей. По данным газеты «Коммерсантъ», из крупных активов, которые находятся в его распоряжении, только 200-метровая квартира на Кутузовском проспекте Москвы, на которую следствие намерено наложить арест.

По сведениям издания, уголовное дело Любимова ведет управление по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СКР. Его следователь инкриминировал бывшему губернатору и сенатору от Рязанской области совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взяток в особо крупном размере) УК.

Следствие считает, что, будучи губернатором области (с сентября 2017 года по май 2022 года), Любимов получал взятки в виде денег и иного имущества «за общее покровительство и попустительство по службе».

Дело было возбуждено 11 декабря нынешнего года. Тогда же Любимов сложил с себя полномочия сенатор. Накануне суд принял решение об его аресте на два месяца.

Москва, Светлана Антонова

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