Трамп предложит Москве неформальный размен Украины – прогноз экспертов

Избранный президент США Дональд Трамп в своей внешней политике наверняка откажется от активного присутствия в Европе, обратив пристальное внимание на Латинскую Америку и приостановив активную поддержку киевского режима. Об этом говорится в докладе «Россия 2025-2045: внешние контуры развития в новых геополитических реалиях», в котором анализируются основные вызовы и реперные точки мировой политики до 2045 года и роль России. По оценке экспертов, в этой связи американский лидер может попытаться реализовать «сделку» с Москвой, чтобы осуществить неформальный размен Украины на Венесуэлу.

Такое исследование представили сегодня на пресс-конференции в ТАСС его авторы – директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, президент Центра развития региональной политики ⁠Илья Гращенков, президент Академии внешних отношений и общественной дипломатии Алексей Казак, профессор Президентской академии (РАНХиГС) Сергей Серебренников и политический обозреватель информационного агентства «Аврора» Федор Бирюков.

Как пояснил Олег Бондаренко, американская часть доклада подготовлена при участи известного политолога Бориса Межуева, который выделил главные потенциальные тенденции обновленной внешнеполитической линии Трампа.

«Многим в российском политическом классе представляется, что Трамп может настолько жестко развернуть течение американской, а, соответственно, и всей западной истории, что противостояние России и коллективного Запада просто сойдет на нет по причине исчезновения этого самого «коллективного Запада» <… Не случайно, в лексикон европейской политической мысли вошло понятие «пост-атлантизм», которым обозначается представление о неизбежности ухода США из Европы и, соответственно, о необходимости обретения континентом полноценной субъектности в сфере безопасности», – говорится в исследовании.

В то же время политические эксперты обратили внимание, что, если Трамп уйдет из Европы, перестанет поддерживать Украину в конфликте с Россией и потребует от стран континента больших вложений в собственную оборону, это не будет означать отказа от американского гегемонизма. «Этот гегемонизм, безусловно, сохранится, только видоизменится. Трамп, скорее всего, продолжит политику сдерживания Китая и начнет выдавливать своих соперников, включая Россию, из Ближнего Востока и Латинской Америки. Ловким и прогнозируемым ходом для него мог бы стать своего рода неформальный размен Украины на, скажем, Венесуэлу», – отметили авторы доклада, не исключив американской военной интервенции в эту латиноамериканскую страну.

Что касается разрешения украинского конфликта, то Трамп либо заключит выгодное для себя и пристойное для Украины перемирие с Россией, либо сбросит Украину на попечение Европы, полагают аналитики.

«Для России такого рода размен – Украины на Венесуэлу – будет выглядеть двояко. С одной стороны, Россия как союзница Китая и дружественное Венесуэле государство, разумеется, не примет подобного рода жесткие действия и будет продолжать воспринимать Америку как империалистическое государство с неоколониальными замашками. Но, с другой стороны, действия Трампа фактически будут означать демонстративный отказ от либерального глобализма в духе всей риторики Нового мирового порядка или же глобализации (речь о дискурсе о мире без сфер влияния и правовом равенстве всех держав), что, разумеется, поставит под сомнение весь круг идей, который оправдывал продвижение НАТО на восток и отрицание права России контролировать политику соседних государств. Вероятно, аналогичным образом и будут развиваться отношения России с Соединенными Штатами до 2045 года», – пишут авторы исследования.

По их мнению, факт отказа от моралистического осуждения противника и разблокирование возможностей для диалога «поверх идеологических барьеров» ни в коей мере не будет означать, что Россия, США и Китай смогут реально разделить «сферы влияния», и при этом Вашингтон не будет стремиться проникнуть в российское подбрюшье, например, в Центральной Азии, а Москва откажется от сотрудничества со странами Латинской Америки.

«Это означает, что идеологические противоречия приобретут уже другой характер: Россия вынуждена будет леветь, чтобы бороться за влияние на не принимающие гегемонизм США страны, а США, соответственно, праветь, в том числе и для того, чтобы находить аргументы против китайской и отчасти российской экспансии. Отметим, что нам бы представлялось более рациональной для России изоляционистская политика, которая не сделала бы нас активной участницей Новой Холодной войны, однако сейчас перспективы утверждения такого мягкого изоляционизма (в духе индийского неприсоединенчества) просматриваются весьма слабо. Так что самым вероятным прогнозом на будущее было бы активное включение России в Холодную войну с США, но при возможности периодических «разрядок» отношений для недопущения выхода конфликта на уровень ядерной эскалации», – прогнозируют политологи.

Эксперты особо подчеркнули, что трампизм – не означает отказ от логики однополярного мира, а является тактическим маневром на пути к ней. «Задача России состоит в том, чтобы этот маневр фундаментально провалился, и к 2045 году миропорядок более соответствовал полифоническому миру государств-цивилизаций, а не был выстроен как пирамида, на верху которой находились бы глобальные вершители судеб, приобщенные ко всем благам трансгуманистического производства, а внизу все, кто счел для себя невозможным оторваться от своей почвы и своей веры. В этом смысле следует надеяться и на то, что в противовес укрепившемуся трампизму Россия сумеет выстроить отношения с теми странами Европы, кто будет настроен критически к антидемократическому миру вертикальных иерархий, основанному на голом экономическом прагматизме и национальном эгоизме», – отмечается в исследовании.

Москва, Анастасия Смирнова

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