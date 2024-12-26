Центробанк анонсировал возобновление валютных операций в январе

Банк России с 9 января 2025 года возобновит проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.

В Центробанке отметили, что ежедневный объем операций в первом полугодии 2025 года будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на сальдированную величину. Будет учитываться разница объема отложенных с 28 ноября по 31 декабря регулярных операций в рамках бюджетного правила (117,6 млрд рублей) и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила за 2024 год (1,3 трлн рублей). «Указанная величина предполагает продажу в размере 1182,4 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на весь 2025 год – 4,79 млрд рублей/день)», – уточнил ЦБ.

Также будет учитываться продажа валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2024 года в размере 476,0 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на первое полугодие 2025 года – 4,07 млрд рублей/день).

«Таким образом, с учетом анонсированного Минфином России объема покупок валюты в рамках бюджетного правила на период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года (5,45 млрд рублей/день) Банк России с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять нетто-продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей/день», – сообщил регулятор.

Предполагается также, что с 15 января по 30 июня 2025 года Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд рублей/день.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube