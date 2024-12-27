Банк России будет по-новому определять официальные курсы валют

Банк России сообщил об обновлении процесса определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Как говорится в сообщении регулятора, значение будет устанавливаться на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов, пояснил Центробанк.
Банк России оставил за собой также возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.
Центробанк уточнил, что продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке.
Москва, Светлана Антонова
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