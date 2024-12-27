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Пятница, 27 декабря 2024, 17:31 мск

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Банк России будет по-новому определять официальные курсы валют

Банк России сообщил об обновлении процесса определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Как говорится в сообщении регулятора, значение будет устанавливаться на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов, пояснил Центробанк.

Банк России оставил за собой также возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.

Центробанк уточнил, что продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЦБ РФ

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