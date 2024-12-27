Глава РСПП раскрыл негативные последствия высокой ключевой ставки

Высокая ключевая Банка России ставка оказала негативное влияние на российский бизнес – снизились инвестиционная активность и корпоративное кредитование. Об этом сказал глава Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Высокая ставка действительно уже сказалась на замедлении инвестиционной активности компаний. И корпоративное кредитование стало уже снижаться, при том, что доля кредитов на обслуживание процентных расходов увеличивается, и доля кредитов на пополнение оборотных средств тоже растет», – констатировал он в интервью РИА «Новости».

Как отметил глава РСПП, «мы видим, что на инвестиционные цели кредиты не привлекаются сейчас, тем более что во многих случаях компании сталкиваются с резким снижением, даже обнулением прибыли».

«Поэтому нам хотелось бы, и, я так понимаю, Центральный банк прислушался к такому роду аргументам, действительно посмотреть, что происходит в результате повышения ставки и с точки зрения воздействия на инфляцию через снижение спроса на корпоративное кредитование и кредитование физических лиц. Что происходит с инфляцией, что происходит с цепочками поставок, с системой платежей и расчетов, как внутри страны, так и в трансграничных расчетах», – заключил Шохин.

Москва, Светлана Антонова

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