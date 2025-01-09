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Четверг, 9 января 2025, 21:12 мск

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В Москве приостановился рост цен на бензин

В период новогодних праздников стоимость автомобильного топлива на АЗС впервые за три месяца не поднималась. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА), которые приводит «Интерфакс».

Так, на 9 января средневзвешенные цены Аи-92 и Аи-95 в столице остались на уровне конца прошлого года – 56,19 и 62,19 рубля за литр соответственно. Дизельное топливо в длинные январские выходные подорожало символически – на копейку до 69,27 рубля за литр.

Цены на бензин и дизельное топливо на столичных АЗС перешли к постепенному росту во второй половине октября. Пик пришелся на первую декаду декабря, когда недельные темпы прироста превышали 30 копеек. По данным МТА, суммарно за последние 2,5 месяца 2024 года литр ДТ на заправках Москвы подорожал более чем на 3 рубля, 92-го и 95-го бензинов – более чем на 2 рубля.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Рост цен на бензин

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