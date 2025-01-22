Урегулирование на Украине должно произойти на основе юридически обязывающих договоренностей – Лавров

Урегулирование украинского кризиса должно основываться на юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой дипломатии Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.
«Ознакомили наших коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования. Подчеркнули нашу неизменную приверженность достижению целей специальной военной операции и урегулированию этого кризиса путем устранения его коренных причин», – отметил Лавров.
По его словам, «понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта, ширится, в том числе в Европе и в США».
Как уточнил глава МИД России, внимание «особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения».
Москва, Светлана Антонова
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