Последние заявления Трампа не в пользу скорого завершения конфликта на Украине – замглавы МИД России

Последние заявления президента США Дональда Трампа об украинском кризисе свидетельствуют, что этот конфликт не будет разрешен ни за 100 дней, ни за более продолжительный период времени. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

«Я хотел бы вначале понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни больше», – подчеркнул дипломат.

«Если в подходе Вашингтона будет больше реализма, тогда, наверное, начнется некий процесс, темпы которого тоже на сегодня сложно прогнозировать», – пояснил Рябков.

Ранее американский лидер сначала пригрозил России новыми санкциями, если Москва не согласится на сделку по Украине, а накануне дал понять, что намерен использовать снижение цен на нефть для давления на РФ. При этом Трамп сказал, что Киев готов к сделке, для заключения которой ему необходима как можно скорее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле сегодня подтвердили готовность российского лидера к переговорам с Трампом.

Москва, Анастасия Смирнова

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