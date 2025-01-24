российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 января 2025, 17:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Последние заявления Трампа не в пользу скорого завершения конфликта на Украине – замглавы МИД России

Архив. Фото: nbcnews.com

Последние заявления президента США Дональда Трампа об украинском кризисе свидетельствуют, что этот конфликт не будет разрешен ни за 100 дней, ни за более продолжительный период времени. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

«Я хотел бы вначале понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни больше», – подчеркнул дипломат.

«Если в подходе Вашингтона будет больше реализма, тогда, наверное, начнется некий процесс, темпы которого тоже на сегодня сложно прогнозировать», – пояснил Рябков.

Ранее американский лидер сначала пригрозил России новыми санкциями, если Москва не согласится на сделку по Украине, а накануне дал понять, что намерен использовать снижение цен на нефть для давления на РФ. При этом Трамп сказал, что Киев готов к сделке, для заключения которой ему необходима как можно скорее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле сегодня подтвердили готовность российского лидера к переговорам с Трампом.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

В США обрушилось хранилище с десятками тысяч тонн зерна / В США построят бункер для богачей с боулингом и скалодромом / В Конгрессе предложили дать возможность Трампу избраться на третий срок / Киев уже готов: Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине зависит от Москвы / Трамп решил добиться снижения цен на нефть для мира на Украине / В США подросток открыл стрельбу в школе, а затем покончил с собой / В Лос-Анджелесе эвакуируют более 30 тысяч человек из-за нового пожара / В США мужчина ранил четверых полицейских

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,