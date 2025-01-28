Госдума единогласно поддержала запрет на навязывание дополнительных услуг покупателям

Госдума единогласно поддержала в первом чтении законопроект, защищающий россиян от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг, которые теперь должны будут осуществляться только с согласия потребителя.

Документ, в том числе, предполагает исключение автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг, а также позволяет гражданам отказаться от их оплаты, а если списание денежных средств произошло, можно будет потребовать их возврата. Такая практика распространена при покупке авиа- и железнодорожных билетов через Интернет, где автоматически проставляется отметка о согласии потребителя на заключение договора добровольного страхования.

Кроме того, законопроект позволит не допускать формирования продавцом условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг.

Напомним, в начале декабря 2024 года глава правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал принятие дополнительных мер для защиты россиян от навязывания дополнительных услуг и товаров. В кабинете министров рассчитывают, что предлагаемые корректировки позволят усилить защиту прав потребителей, «а также добросовестных предпринимателей, которые избегают подобных уловок в своей деятельности».

Мишустин признал, что, несмотря на ранее предпринятые меры, россияне продолжают обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на нарушение своих прав. «С подобной практикой сталкиваются также и жильцы многоквартирных домов при оплате коммунальных услуг, и посетители многих автосалонов при приобретении автомобиля. Также порой пытаются оказать положенные по полису обязательного медицинского страхования услуги платно», – пояснял премьер-министр.

Москва, Светлана Антонова

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