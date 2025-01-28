Самозанятые смогут участвовать в выборах в качестве кандидатов

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который устраняет конституционное несоответствие с препятствием для самозанятых граждан участвовать в выборах в качестве кандидатов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение принимается в целях устранения основания для отказа в регистрации кандидата из числа граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход. После окончательного принятия законопроекта, россияне смогут официально указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого, за исключением случая, когда кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее из-за самозанятости кандидатам отказывали в регистрации на выборах.

Москва, Светлана Антонова

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