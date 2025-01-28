Глава РСПП пообещал носить Набиуллину на руках, но с одним условием

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин пообещал носить на руках главу Банка России Эльвиру Набиуллину, если будет принято решение о снижении ключевой ставки.

Шохин пояснил, что экономика «с трудом адаптируется к нынешней ставке» и в этой ситуации необходимы меры поддержки. По его словам, наиболее существенное давление испытывает строительный комплекс. «И ставка высокая, и ипотеку (льготную) не отменили, но остались только определенные группы», – цитирует главу РСПП «Интерфакс».

«После апреля, мне кажется, можно снижать ставку, если снизить ставку в феврале, мы будем аплодировать и носить Эльвиру Сахипзадовну (Набиуллину) на руках», – заявил Шохин.

Как отмечает агентство, выступая перед студентами в Новосибирске, глава РСПП отметил, что, если ставка будет повышаться, это приведет к проблемам в виде неплатежей и банкротств предприятий.

Напомним, в настоящее время ключевая ставка установлена на уровне 21% годовых. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 14 февраля 2025 года.

Новосибирск, Светлана Антонова

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