российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 января 2025, 20:21 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Запад попытается затянуть конфликт на Украине: это выгодно НАТО

Фото: официальный сайт НАТО

Западные государства попытаются затянуть конфликт на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Посмотрим на этот вопрос с точки зрения экономики. Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег – не в традициях американцев», – пояснил он.

При этом Патрушев обратил внимание, что на фоне антироссийских санкций и военной поддержки Киева темпы роста доходов американского ОПК достигли наивысших показателей. Не отстает от них и ОПК европейских стран, входящих в Североатлантический альянс.

«Даже с этой точки зрения просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий», – подчеркнул помощник президент РФ.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Вблизи белорусской границы находится около 15 тысяч военных ВСУ / В МИД Франции уточнили, когда Киев получит истребители Mirage / «Нужно больше…» Европу готовят к наращиванию военной поддержки Киева / «Мы не идиоты…» Венгрия снова пригрозила Киеву / Москва и Вашингтон пока не контактируют – замглавы МИД России / Российские войска выбили ВСУ из Николаево-Дарьино в Курской области / Минобороны сообщило об освобождении Великой Новоселки в ДНР / Армия России освободила Зеленое в ДНР и ударила по военным тылам Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, США, Украина,