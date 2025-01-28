Запад попытается затянуть конфликт на Украине: это выгодно НАТО

Западные государства попытаются затянуть конфликт на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
«Посмотрим на этот вопрос с точки зрения экономики. Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег – не в традициях американцев», – пояснил он.
При этом Патрушев обратил внимание, что на фоне антироссийских санкций и военной поддержки Киева темпы роста доходов американского ОПК достигли наивысших показателей. Не отстает от них и ОПК европейских стран, входящих в Североатлантический альянс.
«Даже с этой точки зрения просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий», – подчеркнул помощник президент РФ.
Москва, Светлана Антонова
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