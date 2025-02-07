«Нужно набраться терпения…» В Кремле отреагировали на заявления спецпредставителя Трампа по Украине

Кремль пока не получал из США субстантивных предложений по урегулированию украинского кризиса, а неофициальные заявления вашингтонских чиновников не принимаются во внимание. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания спецпредставителя президента США Кита Келлога о намерении американского лидера Дональда Трампа в первую очередь остановить кровопролитие на Украине.

«Нам нечего пока добавить по этой теме… Очень много заявлений, сообщений, которые на следующий день опровергаются, меняются, признаются утками. Нет возможности и нет желания на каждое подобное сообщение реагировать, пока чего-то субстантивного на этот счет нет, просто нужно набраться терпения», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

В то же время представитель Кремля отметил, что Москва готова к диалогу по украинской проблеме, поскольку урегулирование всех конфликтов происходит путем переговоров.

«У России сохраняется готовность к переговорам. Неоднократно мы говорили на самых разных уровнях, прежде всего на уровне главы государства», – уточнил Песков (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопрос, готова ли Москва к компромиссам на фоне успешного наступления российских войск в зоне СВО.

«Пока ничего конкретного на этот счет нет», – добавил представитель Кремля.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube