Основательница Wildberries сообщила о состоявшемся разводе с мужем

Основательница популярного маркетплейса Wildberries Татьяна Ким сообщила о судебном решении по делу о разводе с мужем – Владиславом Бакальчуком.

«Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади», – говорится в сообщении в ее телеграм-канале.

Владислав Бакальчук со своей стороны подтвердил слова бывшей супруги и добавил, что следующее заседание суда состоится 18 февраля, на котором будет вынесено решение по разделу имущества.

Напомним, Татьяна Ким (Бакальчук) направила иск о разводе с мужем в суд в конце июля, Савеловский суд Москвы принял его к рассмотрению.

Заявление о расторжении брака совпало по времени со скандалом вокруг маркетплейса Wildberries в связи с планируемым объединением с компанией Russ Outdoor. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда публично поддержал ее мужа, заявив, что в отношении Wildberries ведется «наглый рейдерский захват». «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев. «Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес. По моему поручению вопросом займётся мой дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов», – подчеркивал Кадыров.

В начале августа маркетплейс сменил оператора своего сайта, которым стало ООО «РВБ», а объединение компаний Wildberries и Russ Outdoor фактически произошло. Комментируя это событие, сооснователь торговой онлайн-площадки Владислав Бакальчук заявлял, руководство объединённой компании РВБ не выполнило обещания, которые были даны президенту РФ Владимиру Путину.

Москва, Светлана Антонова

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