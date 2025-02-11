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Вторник, 11 февраля 2025, 18:49 мск

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Госдума поддержала индексацию военных пенсий на уровень фактической инфляции

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении и в целом закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на уровень фактической инфляции. Как уточнила пресс-служба Госдумы, решение было принято единогласно по поручению главы государства.

Предполагается, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года. Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением главы государства дополнительная индексация будет произведена на 4,4%.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Госдума

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