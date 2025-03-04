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Вторник, 4 марта 2025, 22:07 мск

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В Кремле назвали позитивным заявление Зеленского о готовности к переговорам с США

Архив. Фото: официальный тг-канал президента Украины

Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности вернуться к переговорам с США является позитивным. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Готов – это хорошо. Это позитивно», – отметил представитель Кремля (цитата по РИА «Новости»).

Ранее сегодня Зеленский опубликовал в соцсетях пост с сожалением об инциденте в Белом доме 28 февраля, когда президент США Дональд Трамп фактически выгнал главу киевского режима. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под «сильным руководством» Трампа для достижения мира и выразил благодарность США за помощь.

Москва, Светлана Антонова

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