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Пятница, 28 марта 2025, 17:06 мск

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Кремль высказался о перспективах внешнего международного управления на Украине

Кремль допускает возможность введения внешнего международного управления на Украине, но пока эта тема не обсуждалась президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Обсуждений этой темы (внешнего международного управления Украиной) никаких не было, это именно точка зрения президента Российской Федерации, которая основана на неопровержимых фактах, связанных с реальным статусом-кво, который мы имеем сейчас на Украине», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»), комментируя высказанную накануне идею президента РФ.

«Говоря о внешнем управлении, президент упоминал ООН. Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду. Что касается детализации, то никаких деталей, как вы знаете, вчера президент не приводил», – уточнил представитель Кремля, добавив, что «наверно, говорить об этом пока преждевременно».

Отвечая на вопрос, что готова сделать Россия, чтобы способствовать установлению внешнего управления на Украине, пресс-секретарь Путина заявил: «Россия может констатировать отсутствие контроля руководства страны за вооруженными силами».

По его словам, в настоящее время «действительно наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны действий ВСУ», что подтверждается попытками ударов по объектам энергоинфраструктуре РФ, вопреки договоренностям. «Если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются», – констатировал Песков.

Накануне Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера «Архангельск» допустил возможность обсуждения идеи введения на Украине внешнего международного управления для проведения там демократических выборов.

«В принципе можно было бы под эгидой ООН с США, европейскими странами, нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре», – сказал Путин, уточнив, что с новым украинским правительством можно будет подписывать «легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными».

Москва, Светлана Антонова

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