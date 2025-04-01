В России ужесточат санкции за экстремизм

Госдума приняли в первом чтении пакет законопроектов, направленных на противодействие экстремистской деятельности. Документы предполагают изменения в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О средствах массовой информации», а также в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Так, в частности, предусматривается возможность признания экстремистской организацией также экстремистского сообщества в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу (ст. 282.1 УК РФ) в отношении лица за создание сообщества, за руководство им или участие в нем.

Распространять в СМИ информацию об экстремистских сообществах, включенных в соответствующий список Минюста, будет запрещено без упоминания о том, что их деятельность вне закона. Максимальный размер административного штрафа за данное правонарушение составит до 50 тысяч рублей.

В соответствии с поправками в УК РФ предлагается отменить административную преюдицию, если преступление по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» было совершено с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения, предусмотрев наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, в соответствии с еще одним принятым законопроектом, уголовная ответственность будет наступать за организацию деятельности организации, которая в соответствии с российским законодательством признана экстремистской, а также за участие в деятельности такой организации. В действующей редакции Кодекса уголовная ответственность предусмотрена за организацию деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности, а также за участие в деятельности такой организации.

Москва, Светлана Антонова

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